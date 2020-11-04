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Выборы президента США - 2020

Байден побеждает в Вермонте и Вирджинии. Трамп - в Индиане, Кентукки и Западной Вирджинии

В ключевом штате Флорида республиканец и демократ идут вплотную
Кандидат в президенты США Джозеф Байден AP Photo/Matt Rourke
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Кандидат в президенты США Джозеф Байден
© AP Photo/Matt Rourke

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидаты в президенты США - республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, согласно прогнозам к 03:45 мск, имеют в своей копилке три и два штата соответственно. По остальным штатам СМИ пока передают лишь текущие данные, окончательных выводов о том, кто одержит победу, они не делают.

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Так, Трамп, по прогнозу CNN и Fox News, оставил за собой Индиану (11 выборщиков), Кентукки (8 выборщиков) и Западную Вирджинию (5 выборщиков). Байден, по данным CNN и Fox News, одержит победу в Вермонте (3 выборщика) и Вирджинии (13 выборщиков).

Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков.

Трамп лидирует в Южной Каролине (9 выборщиков) и в Северной Каролине (15 выборщиков). Байден лидирует в ключевом штате Огайо (18 выборщиков), в Джорджии (16 выборщиков) и Нью-Гэмпшире (4 выборщика). Кроме того, он лидирует в "республиканском" Техасе (38 выборщиков), согласно данным The New York Times.

В ключевом штате Флорида (29 выборщиков) Трамп и Байден идут вплотную.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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