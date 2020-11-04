AP: Трамп победил в Южной Каролине и Миссисипи

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп победил на президентских выборах в штате Южная Каролина. Такой прогноз приводит во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно его данным, за Трампа отдали свои голоса примерно 56% проголосовавших, за его соперника, кандидата от демократов на пост главы государства Джозефа Байдена - около 43%.

В 2016 году республиканец Трамп одержал здесь победу над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон (54,9% против 40,7%).

С 1980 года на президентских выборах в Южной Каролине побеждают только кандидаты от республиканцев. В последний раз демократ (39-й президент США Джимми Картер) побеждал в этом штате в 1976 году.

Трамп пока ожидаемо побеждает в штате Миссисипи, который традиционно поддерживал на выборах его однопартийцев. Штат дает шесть голосов выборщиков из 270 необходимых.

Последний раз демократы побеждали в Миссисипи в 1976 году.

Трамп победил на выборах в штате Теннесси (11 голосов выборщиков) - Си-эн-эн.

По данным информационного агентства Ассошиэйтед Пресс (АП), за Трампа проголосовали 72,4% от общего числа подсчитанных голосов, за его соперника, кандидата от демократов Джозефа Байдена - 27,2%.