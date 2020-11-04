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Выборы президента США - 2020
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NBC: Байден побеждает в столичном округе Колумбия

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден ожидаемо побеждает на президентских выборах в столичном округе Колумбия. Такой прогноз приводят во вторник телекомпании Fox News, NBC, а также другие американские СМИ.

К столичному округу Колумбия относятся три из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. В округе традиционно поддерживают демократов. С 1961 года, когда его жители получили право голосовать на президентских выборах, кандидат на высший государственный пост от республиканцев не побеждал здесь ни разу.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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Выборы президента США. Онлайн
Борьбу за пост главы государства ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден
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