NBC: Байден побеждает в столичном округе Колумбия

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден ожидаемо побеждает на президентских выборах в столичном округе Колумбия. Такой прогноз приводят во вторник телекомпании Fox News, NBC, а также другие американские СМИ.

К столичному округу Колумбия относятся три из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. В округе традиционно поддерживают демократов. С 1961 года, когда его жители получили право голосовать на президентских выборах, кандидат на высший государственный пост от республиканцев не побеждал здесь ни разу.