Fox: Байден лидирует в колеблющемся штате Пенсильвания

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Демократической партии США на пост главы государства Джозеф Байден лидирует на президентских выборах в штате Пенсильвания, который может серьезно повлиять на исход выборов. Об этом сообщил во вторник телеканал "Фокс ньюс".

В Пенсильвании обработано 3% бюллетеней. Согласно первым данным, за Байдена отдали свои голоса примерно 81,3% проголосовавших, за его соперника, президента США Дональда Трампа - около 18%.

По итогам голосования в Пенсильвании, которая считается колеблющимся штатом, где уровень популярности кандидатов от обеих партий традиционно приблизительно равен, решится, кому достанутся голоса 20 выборщиков (из 270 необходимых для победы).

Байден лидирует на президентских выборах в штате Канзас по итогам подсчета 30% бюллетеней. Согласно первым данным, за Байдена отдали свои голоса примерно 54,5% проголосовавших, за его соперника президента США Дональда Трампа - 44,2%. По итогам голосования в Канзасе, который является одним из опорных для Республиканской партии, решится, кому достанутся голоса шести выборщиков (из 270 необходимых для победы).

Байден ожидаемо победил на президентских выборах в американском штате Коннектикут. В Коннектикуте 7 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы. С 1992 года в Коннектикуте на президентских выборах неизменно побеждали демократы.

Он также ожидаемо победил на президентских выборах в американском штате Род-Айленд. В Род-Айленде на кону стоят четыре из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. Жители этого штата традиционно голосуют на президентских выборах за демократов, кандидат на высший государственный пост от республиканцев в последний раз побеждал там в 1984 году.

Также он ожидаемо побеждает в Массачусетсе.