Fox: Трамп прогнозируемо победил в штате Оклахома

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп от Республиканской партии ожидаемо победил на президентских выборах в штате Оклахома (7 голосов выборщиков). Такие предварительные оценки привели во вторник телеканалы Fox News и CNN , а также газета The New York Times .

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Эти данные отражают подсчет 10% голосов. Трамп набирает более 62%, а демократ Джозеф Байден свыше 36%.

Оклахома голосовала на выборах президента США за представителей Республиканской партии с 1948 года, кроме одного раза. Исключением стал демократ Линдон Джонсон (1908-1973) в 1964 году. На выборах 2016 года республиканец Дональд Трамп набрал в Оклахоме 65% голосов, демократ Хиллари Клинтон - 28,9%.

Победа в этом штате дает кандидату 7 голосов выборщиков из 270 необходимых для избрания президентом США.