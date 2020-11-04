Fox: Трамп победил в Миссури, Арканзасе и Алабаме

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп одержал верх над кандидатом от демократов Джозефом Байденом в штатах Миссури и Алабама, которые вместе дают 19 голосов выборщиков. Такие предварительные оценки приводит в среду телеканал "Фокс ньюс".

На предыдущих президентских выборах в 2016 году оба штата также отдали предпочтение нынешнему главе Белого дома.

Трамп ожидаемо победил в штате Арканзас (6 голосов выборщиков), где с 2000 года неизменно побеждали республиканцы. С таким прогнозом выступил телеканал "Фокс ньюс" по итогам подсчета 2% бюллетеней.

По его данным, Трамп набирает 74,1% голосов избирателей. Демократ Джозеф Байден получает к настоящему моменту 23,1% голосов.