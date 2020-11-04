Си Цзиньпин 10 ноября выступит с речью на 20-м саммите ШОС

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин выступит с речью на 20-м заседании Совета глав - государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет 10 ноября в формате видеоконференции. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Председатель КНР откликнулся на приглашение президента РФ Владимира Путина и 10 ноября примет участие в саммите. Си Цзиньпин выступит на нем с важной речью", - говорится в распространенном заявлении.

Как сообщила ранее пресс-служба ШОС, особое внимание в ходе предстоящего мероприятия будет уделено тематике продвижения практического взаимодействия государств-членов организации в области политики, безопасности, торговли и экономики, культурно-гуманитарных связей, наращивания усилий по углублению политического диалога, прежде всего в интересах обеспечения стабильности на пространстве ШОС, повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества, совершенствования координации на ключевых международных площадках.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Россия председательствует в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах.