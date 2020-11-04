NBC: штаб Трампа попросил прекратить обработку некоторых бюллетеней в Неваде

ТАСС, 4 ноября. Предвыборный штаб кандидата на пост президента США Дональда Трампа и отделение Республиканской партии в штате Невада подали ходатайство о прекращении обработки некоторых отправленных по почте бюллетеней в округе Кларк. Об этом сообщает во вторник телеканал NBC .

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По его данным, республиканцы подали ходатайство в Верховный суд штата, прося приостановить обработку присланных по почте бюллетеней до тех пор, пока в округе не будут рассмотрены все поданные апелляции и не будет усилено наблюдение за системой подсчета голосов. Они также просят высшую судебную инстанцию Невады запретить сотрудникам избирательных комиссий округа Кларк пользоваться программным обеспечением для сверки подписей.

В понедельник окружной суд в Неваде отказался удовлетворить требования республиканцев о приостановке обработки переданных по почте избирательных бюллетеней в округе Кларк. В иске подчеркивалось, что применяемые при подсчете голосов методы не являются достаточно точными, а наблюдатели не имеют возможности в полной мере следить за данным процессом. Суд посчитал утверждения республиканцев безосновательными.

В округе Кларк, на территории которого расположен Лас-Вегас, проживают около 70% избирателей штата. В округе имеется значительная доля сторонников демократической партии. Победа в Неваде дает кандидату в президенты США 6 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Невада входит в число колеблющихся штатов, где исход голосования не предрешен.