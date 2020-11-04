Fox: Трамп победил в штате Западная Вирджиния

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп победил на президентских выборах в штате Западная Вирджиния. Такой прогноз приводит во вторник телеканал Fox News .

Согласно его данным, за Трампа отдали свои голоса примерно 63% проголосовавших, за его соперника, кандидата от демократов на пост главы государства Джозефа Байдена - около 35%.

По итогам голосования в Западной Вирджинии решится, кому из кандидатов достанутся голоса пяти выборщиков (из 270 необходимых для победы). В 2016 году республиканец Трамп одержал здесь уверенную победу над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон (68,6% против 26,5%).

С 2000 года на президентских выборах в Западной Вирджинии побеждают только кандидаты от республиканцев. В последний раз демократ (42-й президент США Билл Клинтон) побеждал в этом штате в 1996 году.