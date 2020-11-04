Трамп и Байден к 04:45 мск поделили почти 20 штатов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидаты в президенты США - республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден, согласно прогнозам СМИ к 04:45 мск, поделили между собой около 20 штатов. Для победы на выборах необходимо набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков.

Кто для нас лучше: Трамп или Байден?

Так, Трамп, согласно прогнозам, победил в штатах Алабама (9 выборщиков, прогноз Fox News), Арканзас (6 выборщиков, Fox News), Западная Вирджиния (5 выборщиков, Fox News), Индиана (11 выборщиков, CNN), Кентукки (8 выборщиков, Fox News), Миссисипи (6 выборщиков, агентство AP), Миссури (10 выборщиков, Fox News), Теннеси (11 выборщиков, CNN), Южная Каролина (9 выборщиков, агентство AP).

Байден, как считают СМИ, победил в штатах Вермонт (3 выборщика, CNN), Вирджиния (13 выборщиков, Fox), Делавэр (3 выборщика, The Washington Post), Иллинойс (20 выборщиков, агентство AP), Коннектикут (7 выборщиков, Fox), Массачусетс (11 выборщиков, The Washington Post), Мэриленд (10 выборщиков, CNN), Нью-Джерси (14 выборщиков, Fox News), округе Колумбия (3 выборщика, NBC), Род-Айленде (4 выборщика, Fox News).

По ряду штатов СМИ не пришли к окончательным выводам и сообщают текущие данные. Так, Байден лидирует в ключевых Мичигане (16 выборщиков), Северной Каролине (15 выборщиков) и Пенсильвании (20 выборщиков), а также в Канзасе (6 выборщиков) и Нью-Гэмпшире (4 выборщика). Трамп пока впереди в ключевых Джорджии (16 выборщиков), Флориде (29 выборщиков) и Оклахоме (7 выборщиков).

Несколько раз менялся лидер в "республиканском" Техасе (38 выборщиков), где в настоящее время лидирует демократ Байден.