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AP: республиканец Крис Сунуну победил на выборах губернатора в штате Нью-Гэмпшир

Он также выиграл губернаторские выборы в 2016 году

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Представитель Республиканской партии Крис Сунуну вновь выиграл губернаторские выборы в штате Нью-Гэмпшир. Такой прогноз приводит во вторник агентство Associated Press (АР).

АР не приводит данных о проценте проголосовавших. 45-летний Сунуну также выиграл губернаторские выборы в 2016 году.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.

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