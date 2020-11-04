NYT: Байден ожидаемо выиграл в ключевом штате Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал предсказуемую победу над республиканцем Дональдом Трампом в ключевом штате Нью-Йорк. Такой прогноз привела во вторник газета The New York Times .

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает издание, согласно результатам обработки 12% бюллетеней и опросам, у Байдена - 78,9%, у Трампа - 20,5%. По данным СМИ, у Трампа уже нет шансов на победу в штате. Примерно такие же оценки дают телеканалы CNN, Fox News, ABC.

Нью-Йорк в последние десятилетия относят к числу штатов, где победа кандидата в президенты от демократов почти гарантирована. В Нью-Йорке 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Больше только в Калифорнии (55) и Техасе (38). В последний раз республиканец выигрывал в Нью-Йорке на выборах главы государства в 1984 году, им был Рональд Рейган.

Трамп родился и вырос в Нью-Йорке. Во время кампании республиканец допускал свою победу в штате Нью-Йорк. Трамп отмечал, что причиной этого может стать недовольство жителей местным демократическим руководством, которое приняло жесткие санитарные меры во время пандемии, чем нанесло серьезный ущерб бизнесу.