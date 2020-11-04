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Выборы президента США - 2020
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NYT: Байден ожидаемо выиграл в ключевом штате Нью-Йорк

По данным СМИ, у Трампа уже нет шансов на победу в штате

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал предсказуемую победу над республиканцем Дональдом Трампом в ключевом штате Нью-Йорк. Такой прогноз привела во вторник газета The New York Times.

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает издание, согласно результатам обработки 12% бюллетеней и опросам, у Байдена - 78,9%, у Трампа - 20,5%. По данным СМИ, у Трампа уже нет шансов на победу в штате. Примерно такие же оценки дают телеканалы CNN, Fox News, ABC.

Нью-Йорк в последние десятилетия относят к числу штатов, где победа кандидата в президенты от демократов почти гарантирована. В Нью-Йорке 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Больше только в Калифорнии (55) и Техасе (38). В последний раз республиканец выигрывал в Нью-Йорке на выборах главы государства в 1984 году, им был Рональд Рейган.

Трамп родился и вырос в Нью-Йорке. Во время кампании республиканец допускал свою победу в штате Нью-Йорк. Трамп отмечал, что причиной этого может стать недовольство жителей местным демократическим руководством, которое приняло жесткие санитарные меры во время пандемии, чем нанесло серьезный ущерб бизнесу.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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