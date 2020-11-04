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Выборы президента США - 2020

CNN: Трамп победил в штате Теннесси

Президент США получил 69,2% голосов избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп победил в штате Теннесси (11 голосов выборщиков), где с 2000 года неизменно побеждали республиканцы. С таким прогнозом выступила телекомпания CNN.

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По ее информации, после подсчета 26% избирательных бюллетеней у Трампа 69,2% голосов избирателей. У демократа Джозефа Байдена - 29,5% голосов.

Республиканцы одерживали победу на выборах в Теннесси с 2000 года. В 1992 и 1996 годах там вырывался вперед демократ Билл Клинтон, а с 1980 по 1988 год в этом штате также побеждали республиканцы. По итогам голосования в Теннесси решится, кому из кандидатов достанутся голоса 11 выборщиков (из 270 необходимых для победы).

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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