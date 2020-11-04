CNN: Трамп победил в штате Теннесси

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп победил в штате Теннесси (11 голосов выборщиков), где с 2000 года неизменно побеждали республиканцы. С таким прогнозом выступила телекомпания CNN .

Четыре года в Белом доме. Что произошло за первый президентский срок Трампа

По ее информации, после подсчета 26% избирательных бюллетеней у Трампа 69,2% голосов избирателей. У демократа Джозефа Байдена - 29,5% голосов.

Республиканцы одерживали победу на выборах в Теннесси с 2000 года. В 1992 и 1996 годах там вырывался вперед демократ Билл Клинтон, а с 1980 по 1988 год в этом штате также побеждали республиканцы. По итогам голосования в Теннесси решится, кому из кандидатов достанутся голоса 11 выборщиков (из 270 необходимых для победы).