Fox: Байден победил в колеблющемся штате Колорадо

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден победил на президентских выборах в штате Северная Дакота (3 голоса выборщиков). С таким прогнозом выступил во вторник телеканал "Фокс ньюс".

Эти данные отражают подсчет 35% голосов. Байден набирает более 63%, а его соперник республиканец Дональд Трамп - свыше 34%.

Штат Колорадо голосовал на выборах президента США преимущественно за представителей Республиканской партии с 1972 года. На трех последних выборах большинство голосов в этом штате набирали демократы. В 2016 году республиканец Дональд Трамп получил в Колорадо 43,3% голосов, демократ Хиллари Клинтон - 48,2%. Этот штат считается колеблющимся и тяготеющим к Демократической партии.