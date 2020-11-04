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Fox: демократы ожидаемо сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Демократы по итогам всеобщих выборов в Соединенных Штатах ожидаемо сохраняют контроль над Палатой представителей Конгресса США. Об этом свидетельствует прогноз телеканала "Фокс ньюс".

По его данным, демократическое большинство в нижней палате Конгресса может быть расширено по меньшей мере на 5 мест. На данный момент демократы занимают там 232 места, 198 мест - за республиканцами, одно - у члена Либертарианской партии, еще четыре остаются вакантными. Эксперты в преддверии всеобщих выборов не ожидали кардинальных перемен в составе нижней палаты Конгресса США.

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