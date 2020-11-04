AP: республиканец Джим Джастис переизбран губернатором Западной Вирджинии

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Губернатор-республиканец Джим Джастис победил на выборах в штате Западная Вирджиния. Такой прогноз приводит во вторник агентство Associated Press (АР).

Таким образом, 69-летний политик был переизбран на второй губернаторский срок.

Ранее телеканал Fox News спрогнозировал в этом штате победу американского лидера Дональда Трампа. Согласно его данным, за Трампа отдали свои голоса примерно 63% проголосовавших, за его соперника, кандидата от демократов на пост главы государства Джозефа Байдена - около 35%.

По итогам голосования в Западной Вирджинии решится, кому из кандидатов достанутся голоса пяти выборщиков (из 270 необходимых для победы). В 2016 году республиканец Трамп одержал здесь уверенную победу над экс-госсекретарем Хиллари Клинтон (68,6% против 26,5%).