Fox: Байден победил в колеблющемся штате Миннесота

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом в колеблющемся штате Миннесота. Такой прогноз представил во вторник телеканал Fox News.

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 74% бюллетеней и проведенным опросам, у Байдена - 53,3%, у Трампа 44,7% голосов.

Миннесота входит сейчас в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Миннесоте дает кандидату 10 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. В последние десятилетия жители штата почти всегда поддерживали кандидатов в президенты из числа демократов. Последним исключением стали выборы 1972 года. Тогда в Миннесоте проголосовали за республиканца Ричарда Никсона.