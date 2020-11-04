Сенатор-республиканец заявил о победе Трампа во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Сенатор-республиканец Рикк Скотт от штата Флорида, являющегося самым важным из колеблющихся штатов, уверен, что в нем Дональд Трамп победил демократа Джозефа Байдена. Соответствующее заявление политик опубликовал во вторник в Twitter .

Он утверждал, что действующий президент "выиграл в штате Флорида". "Мы приложили усилия, чтобы штат достался президенту Трампу и избиратели пришли на выборы", - добавил он. Официально подсчет голосов во Флориде еще не завершен. Как отмечает газета The New York Times, согласно результатам обработки 94% бюллетеней и проведенным опросам, у Трампа 51,2% голосов, у Байдена 47,8%. По оценкам издания, вероятность победы Трампа в штате составляет 95%.

Флорида входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Трамп и Байден в последние недели перед выборами президента уделили ключевое внимание агитации во Флориде, они неоднократно проводили в штате митинги. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате. На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп. В 2008 и 2012 годах жители штата поддержали на президентских выборах кандидата от демократов Барака Обаму.