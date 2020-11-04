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Выборы президента США - 2020
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Fox: Байден победил в Аризоне, где с 2000 года выигрывали республиканцы

Согласно результатам обработки 73% бюллетеней и проведенным опросам, у демократа 53,7% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал победу над республиканцем Дональдом Трампом в колеблющемся штате Арзиона. Такой прогноз представил во вторник телеканал Fox News.

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 73% бюллетеней и проведенным опросам, у Трампа 42,5% голосов, у Байдена - 53,7%.

Аризона входит сейчас в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Аризоне дает кандидату 11 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

В последние десятилетия жители штата почти всегда поддерживали кандидатов в президенты из числа республиканцев. Последним исключением стали выборы 1996 года. Тогда в Аризона проголосовали за демократа Билла Клинтона.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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