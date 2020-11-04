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Выборы президента США - 2020
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NBC: Байден победил в Нью-Гэмпшире

Он набрал 54% голосов

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден победил на президентских выборах в штате Нью-Гэмпшир. Такой прогноз приводит во вторник телекомпания NBC.

Она отмечает, что, согласно результатам обработки 38% бюллетеней и опросам, у Байдена - 54% голосов, у республиканца Дональда Трампа - 44,8%.

В Нью-Гэмпшире 4 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. На последних четырех президентских выборах жители этого штата голосовали за демократов. Кандидат на высший государственный пост от республиканцев в последний раз побеждал там в 2000 году. При этом на выборах 2016 года отставание Трампа от его соперницы Хиллари Клинтон в этом штате составило менее 1% голосов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
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