NBC: Байден победил в Нью-Гэмпшире

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден победил на президентских выборах в штате Нью-Гэмпшир. Такой прогноз приводит во вторник телекомпания NBC.

Она отмечает, что, согласно результатам обработки 38% бюллетеней и опросам, у Байдена - 54% голосов, у республиканца Дональда Трампа - 44,8%.

В Нью-Гэмпшире 4 из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. На последних четырех президентских выборах жители этого штата голосовали за демократов. Кандидат на высший государственный пост от республиканцев в последний раз побеждал там в 2000 году. При этом на выборах 2016 года отставание Трампа от его соперницы Хиллари Клинтон в этом штате составило менее 1% голосов.