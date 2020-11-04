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NBC: республиканец Спенсер Кокс будет новым губернатором штата Юта

Ранее он занимал должность генерал-лейтенанта штата

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Спенсер Кокс выиграл губернаторские выборы в штате Юта. Такую оценку голосования приводит во вторник телеканал NBC.

Ранее 45-летний политик занимал должность генерал-лейтенанта штата. На посту губернатора он сменит 73-летнего республиканца Гэри Херберта, который управлял Ютой с 2009 года, но в 2019 году сообщил, что не будет больше переизбираться на этот пост. Он поддерживал кандидатуру Спенсера.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

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