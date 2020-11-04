CNN: Байден выиграл в штатах Калифорния и Вашингтон

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал предсказуемую победу над республиканцем Дональдом Трампом в ключевом штате Калифорния, а также в штате Вашингтон. Такой прогноз привел во вторник телеканал CNN .

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, у Трампа уже нет шансов на победу в штате. Примерно такие же оценки дают газета The New York Times и телеканал Fox News.

Байден также победил в "демократическом" штате Вашингтон. CNN пока не приводит данные о количестве подсчитанных голосов в этом штате на западе США. Телеканал Fox News опубликовал аналогичный прогноз.

Вашингтон голосовал на выборах президента США за представителей Демократической партии с 1988 года. В 2016 году республиканец Дональд Трамп набрал в этом штате 38,1% голосов, демократ Хиллари Клинтон - 54,3%. Вашингтон считается оплотом демократов.

Калифорнию в последние десятилетия относят к числу штатов, где победа кандидата в президенты от демократов почти гарантирована. В Калифорнии на кону 55 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом американском штате. В последний раз республиканец выигрывал в Калифорнии на выборах главы государства в 1988 году, им был Джордж Буш - старший.