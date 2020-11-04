Fox: Трамп победил в ключевом штате Флорида

Четыре года в Белом доме. Что произошло за первый президентский срок Трампа

Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 98% бюллетеней и проведенным опросам, у Трампа 51,3% голосов, у Байдена - 47,8%.

Флорида входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Трамп и Байден в последние недели перед выборами президента уделили ключевое внимание агитации во Флориде, они неоднократно проводили в штате митинги. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате.

На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп. В 2008 и 2012 годах жители штата поддержали на президентских выборах кандидата от демократов Барака Обаму.

На выборах 2000 года, когда за пост президента США боролись республиканец Джордж Буш - младший и демократ Альберт Гор, голосование во Флориде спровоцировало острый политический кризис. Тогда возникла путаница с обработкой бюллетеней и пришлось проводить продолжительный пересчет голосов. Этот процесс сопровождался резонансным разбирательством, которое дошло до Верховного суда, итоги выборов были утверждены на несколько недель позже ожидаемого срока. В конечном счете победу на выборах одержал Буш-младший. Многие эксперты полагали, что похожая ситуация может возникнуть и в этот раз.