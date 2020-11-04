NYT: Трамп победил в штате Небраска

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в штате Небраска, от которого в коллегию выборщиков направляют 5 членов. С таким прогнозом выступила во вторник газета The New York Times .

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Эти данные отражают результат подсчета уже 52% голосов. Трамп набирает 51,7%, а его соперник демократ Джозеф Байден - 46,1%. Такие же выкладки приводит и телекомпания CNN.

Республиканцы неизменно побеждали в этом штате с 1972 года. Особенность голосования в Небраске в том, что согласно введенному в 1992 году правилу два из пяти голосов выборщиков штата присуждается тому кандидату, который набрал в штате наибольшее число голосов, а по одному голосу - за победу в каждом из трех округов по выборам в Палату представителей Конгресса США. На выборах 2016 года республиканец Дональд Трамп в Небраске набрал 58,8% голосов (демократ Хиллари Клинтон набрала 33,7%) и получил все 5 голосов выборщиков. Помимо Небраски, такая система распределения голосов выборщиков действует в штате Мэн.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.