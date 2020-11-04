Fox: оба кандидата в президенты США получили более половины необходимых для победы голосов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 227 голосов выборщиков, республиканец Дональд Трамп - 204. У обоих уже более половины от необходимых для победы 270 голосов. Такие оценки привел во вторник телеканал Fox News .

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Трамп выиграл во Флориде, победа в которой дает кандидату 29 голосов - больше, чем в любом другом колеблющимся штате. Он также одержал верх в Огайо (18). Последний имеет особое значение, поскольку ни одному кандидату в президенты из числа республиканцев в истории страны не удавалось одержать победу на выборах, если он не одерживал верх в этом штате.

Байден одержал верх в колеблющемся штате Аризона (11 голосов). Пока неясен исход голосования в следующих колеблющихся штатах: Пенсильвания (20), Мичиган (16), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Миннесота (10), Висконсин (10), Айова (6) и Невада (6). Из них Байден имеет преимущество сейчас только в Миннесоте, согласно подсчетам Fox News.

Трамп уже одержал предсказуемые победы, в частности, в штатах Техас, Канзас, Северная и Южная Дакота, Западная Вирджиния, Кентукки, Индиана, Южная Каролина, Алабама, Миссисипи и Теннесси.

Байден также прогнозируемо выиграл в ряде штатов, в том числе в Калифорнии, Нью-Йорке, Вашингтоне, Орегоне, Вермонте, Иллинойсе, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре, Нью-Джерси, Массачусетсе, Род-Айленде, а также в федеральном округе Колумбия.