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Политический кризис в Киргизии
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Спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку

Он будет участвовать в выборах президента
Канат Исаев Михаил Егиков/ТАСС
Описание
Канат Исаев
© Михаил Егиков/ТАСС

БИШКЕК, 4 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Киргизии Канат Исаев ушел в отставку в связи с намерением принять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в среду в Бишкеке во время выступления пред депутатами.

"Ухожу в отставку, потому что меня выдвинули кандидатом в президенты", - заявил Исаев.

По его словам, такое решение было принято членами политической партии "Кыргызстан", лидером которой является Исаев.

В ближайшее время в парламенте Киргизии будет избран новый спикер. Наиболее реальной кандидатурой является депутат Талант Мамытов.

Досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. На данный момент уже несколько политиков объявили о планах выставить свои кандидатуры, включая Исаева и лидера партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Адахана Мадумарова.

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КиргизияПолитический кризис в Киргизии
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