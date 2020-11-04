Спикер парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку

БИШКЕК, 4 ноября. /ТАСС/. Спикер парламента Киргизии Канат Исаев ушел в отставку в связи с намерением принять участие в предстоящих президентских выборах. Об этом он заявил в среду в Бишкеке во время выступления пред депутатами.

"Ухожу в отставку, потому что меня выдвинули кандидатом в президенты", - заявил Исаев.

По его словам, такое решение было принято членами политической партии "Кыргызстан", лидером которой является Исаев.

В ближайшее время в парламенте Киргизии будет избран новый спикер. Наиболее реальной кандидатурой является депутат Талант Мамытов.

Досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. На данный момент уже несколько политиков объявили о планах выставить свои кандидатуры, включая Исаева и лидера партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Адахана Мадумарова.