AP: Байден вырвался в лидеры по числу поданных за него голосов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден по состоянию на 23:50 по времени восточного побережья США (07:50 мск) получил в общей сложности 57 151 222 голоса (49,7%), а его соперник республиканец Дональд Трамп - 55 904 785 голосов (48,6%). Об этом сообщило информационное агентство Associated Press .

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Кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен получила 1 332 849 голосов (1,2%), кандидат от партии "зеленых" Хоуи Хокинс - 259 185 голоса (0,2%), а другие кандидаты - в общей сложности 289 805 голосов (0,3%).

По данным портала News Center Maine, имя Джоргенсен внесено в бюллетени для голосования в 50 штатах, в 30 штатах в бюллетени включено имя кандидата от партии "зеленых" Хоуи Хокинса, в 18 штатах - кандидата от Конституционной партии Дона Бланкеншипа, а в 15 штатах - имена кандидатов от Партии альянса и Партии за социализм и освобождение, а также предпринимателя Брока Пирса, который выступает как независимый кандидат. В нескольких штатах зарегистрированы кандидаты от Американской партии солидарности и Социалистической рабочей партии, а также рэпер Канье Уэст, представляющий Birthday Party, название которой из-за игры слов можно перевести на русский как "вечеринка в день рождения".

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.