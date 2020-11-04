Fox: Байден выиграл выборы в штате Гавайи

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал предсказуемую победу над республиканцем Дональдом Трампом в штате Гавайи. Такой прогноз привел во вторник телеканал Fox News .

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, у Трампа нет шансов на победу в штате.

Гавайи в последние десятилетия относят к числу штатов, где победа кандидата в президенты от демократов почти гарантирована. Там 4 голоса выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. В последний раз республиканец выигрывал в штате на выборах главы государства в 1984 году, им был Рональд Рейган.