CNN: Трамп обошел Байдена в "республиканском" штате Монтана

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп обогнал демократа Джозефа Байдена и одержал победу в "республиканском" штате Монтана (3 выборщика). Такие оценки представили в среду телеканалы Fox News и CNN , а также газета The New York Times .

Эти данные отражают подсчет более 50% голосов. Трамп набирает более 49%, а его соперник Байден - свыше 45%. Первоначально демократ обгонял республиканца.

Монтана голосовала на выборах президента США неизменно за представителей Республиканской партии с 1952 года, кроме двух раз. В 1964 году избиратели штата отдали предпочтение демократу Линдону Джонсону (1908-1973), а в 1992 году - его однопартийцу Биллу Клинтону. На выборах 2016 года Трамп набрал в Монтане 56,2% голосов, а демократ Хиллари Клинтон - 35,8%.

Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 227 голосов выборщиков, Трамп - 204. У обоих уже более половины от необходимых для победы 270 голосов. Такие оценки привел телеканал Fox News.