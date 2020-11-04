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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

CNN: Трамп обошел Байдена в "республиканском" штате Монтана

Эти данные отражают подсчет более 50% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп обогнал демократа Джозефа Байдена и одержал победу в "республиканском" штате Монтана (3 выборщика). Такие оценки представили в среду телеканалы Fox News и CNN, а также газета The New York Times.

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Эти данные отражают подсчет более 50% голосов. Трамп набирает более 49%, а его соперник Байден - свыше 45%. Первоначально демократ обгонял республиканца.

Монтана голосовала на выборах президента США неизменно за представителей Республиканской партии с 1952 года, кроме двух раз. В 1964 году избиратели штата отдали предпочтение демократу Линдону Джонсону (1908-1973), а в 1992 году - его однопартийцу Биллу Клинтону. На выборах 2016 года Трамп набрал в Монтане 56,2% голосов, а демократ Хиллари Клинтон - 35,8%.

Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 227 голосов выборщиков, Трамп - 204. У обоих уже более половины от необходимых для победы 270 голосов. Такие оценки привел телеканал Fox News.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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