{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020
Обновлено 

CNN: Трамп победил в штате Айова

Действующий президент США получает 53,4% голосов избирателей

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп победил в американском штате Айова (6 голосов выборщиков), где он также одержал победу на выборах 2016 года. С таким прогнозом выступили телекомпания СNN, телеканал Fox News и агентство Associated Press.

По итогам обработки 97% бюллетеней действующий президент США получает 53,4% голосов избирателей. Демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 44,8% жителей штата. В 2016 году Трамп также победил на выборах в Айове - с отрывом в 9,4% голосов. В 2008 и 2012 годах там побеждал демократ Барак Обама, в 2004 году - республиканец Джордж Буш - младший. С 1988 по 2000 годы в Айове побеждали демократы.

По результатам выборов в Айове будут распределены шесть из 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
CNN: Трамп обошел Байдена в "республиканском" штате Монтана
Эти данные отражают подсчет более 50% голосов
Читать полностью