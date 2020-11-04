CNN: Трамп победил в штате Айова

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп победил в американском штате Айова (6 голосов выборщиков), где он также одержал победу на выборах 2016 года. С таким прогнозом выступили телекомпания СNN, телеканал Fox News и агентство Associated Press.

По итогам обработки 97% бюллетеней действующий президент США получает 53,4% голосов избирателей. Демократ Джозеф Байден заручился поддержкой 44,8% жителей штата. В 2016 году Трамп также победил на выборах в Айове - с отрывом в 9,4% голосов. В 2008 и 2012 годах там побеждал демократ Барак Обама, в 2004 году - республиканец Джордж Буш - младший. С 1988 по 2000 годы в Айове побеждали демократы.

По результатам выборов в Айове будут распределены шесть из 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.