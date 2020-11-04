Трамп лидирует на выборах в США, опережая Байдена в большинстве ключевых штатов

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США республиканец Дональд Трамп после подсчета значительной части голосов, поданных во вторник на всеобщих выборах, сделал серьезную заявку на победу над кандидатом Демократической партии Джозефом Байденом. К полуночи по времени восточного побережья США (08:00 мск 4 ноября), после закрытия всех избирательных участков, за исключением лишь трех на Аляске, действующий глава государства захватил лидерство в большинстве штатов страны и располагает хорошими шансами, для того чтобы стать недосягаемым для своего соперника.

Главное для Трампа в том, что он оказался впереди Байдена в большинстве так называемых колеблющихся штатов, которые считаются ключевыми для победы. Если он сохранит там преимущество после обработки всех 100% бюллетеней, то это обеспечит ему голоса не менее 270 членов коллегии выборщиков, необходимые для победы.

По предварительным данным, Трамп опережает Байдена в таких спорных штатах, как Флорида (29 голосов выборщиков), Пенсильвания (20), Огайо (18), Северная Каролина (15) и Айова (6). Достаточно неожиданным оказался его успех в Мичигане (16) и Висконсине (10), где накануне дня голосования опросы демонстрировали преимущество демократа. Кроме того, в активе у республиканца голоса выборщиков из Техаса (38) и Джорджии (16) - штатов, которые в последние десятилетия поддерживали Великую старую партию, но в этом году тоже вошли в число колеблющихся.

Вопреки ожиданиям большинства экспертов, Байден захватил лидерство лишь в двух спорных штатах - Миннесоте (10) и Аризоне (11). Этого оказалось явно недостаточно.

У Трампа достаточно голосов

По подсчетам политологов, если Трамп сохранит преимущество во всех колеблющихся штатах, где он сейчас опережает своего соперника, то сможет записать себе в актив не менее 302 из 538 голосов выборщиков.

Ранее он, как и ожидалось одержал победы в ряде штатов, которые традиционно поддерживают республиканцев. В их числе оказались, в частности, Индиана (11 выборщиков), Кентукки (8), Теннесси (11), Западная Вирджиния (5), Оклахома (7), Миссисипи (6), Миссури (10), Арканзас (6) и Алабама (9), Канзас (6), Небраска (5), Юта (6), Вайоминг (3), а также Северная и Южная Дакоты (по 3 голоса).

Байден предсказуемо "взял" продемократические штаты Новой Англии на северо-востоке страны, в том числе Массачусетс (11) и Коннектикут (7), а также Иллинойс (20), Нью-Джерси (14), Вирджинию (13), Мэриленд (10), столичный округ Колумбия (3), которые считаются политической вотчиной демократов. Его поддержали также избиратели в трех штатах на западном побережье страны - в Калифорнии (55), Орегоне (7) и Вашингтоне (12).

Опросы вновь оказались неточными

Наиболее важными для победы считались шесть штатов: Флорида, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Северная Каролина и Аризона. Во всех, за исключением Аризоны, побеждает Трамп.

Согласно опросам, накануне дня выборов Трамп лидировал в Техасе (с преимуществом 1,2 процентных пункта), Огайо (+1,4), Айове (+1,4) и Северной Каролине (+0,2). В остальных колеблющихся штатах впереди был Байден. В Висконсине, Миннесоте, Мичигане, Пенсильвании и Неваде отрыв демократа составлял примерно от 2,5 до 6 пунктов. В других штатах, в том числе во Флориде и Аризоне, его преимущество было незначительным, в пределах погрешности.

В 2016 году в Огайо, Пенсильвании, Флориде, Мичигане, Висконсине и Айове победил Трамп, но до этого, в 2012 и 2008 годах, в этих штатах побеждал кандидат демократов Барак Обама. Примечательно, что четыре года назад опросы накануне выборов тоже сулили преимущество кандидату демократов Хиллари Клинтон, однако неожиданно для всех успех сопутствовал Трампу.

Байден надеется на почту

Вероятно, Байден теперь может рассчитывать только на дополнительный подсчет бюллетеней, отправленных в избирательные комиссии разных штатов по почте. В ходе нынешних выборов из-за пандемии коронавируса более 100 млн американцев проголосовали досрочно, из них около 65 млн - по почте. Известно, что большинство из тех, кто воспользовался услугами почтового ведомства, составляли демократы.

Обработка бюллетеней, отправленных таким путем, может существенно затянуть подведение итогов. В некоторых штатах бюллетени в конвертах со штемпелем, поставленным не позже 3 ноября, будут принимать в течение еще нескольких дней, а подсчет может продлиться недели. Например, в Огайо крайний срок для этого - 28 ноября.

В другом колеблющемся штате - Пенсильвании, где кандидаты тоже все время шли ноздря в ноздрю, - "почтовые бюллетени" начали обрабатывать только во вторник, в день выборов, и по закону могут делать это до 6 ноября. Политологический портал FiveThirtyEight ("538", название - по числу членов Конгресса) считает, что изменения в результатах выборов в Пенсильвании могут в течение этих дней составить до 21% голосов.

Помимо президента и вице-президента, американцы во вторник выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Для победы кандидату необходимо заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три представителя федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.