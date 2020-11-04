Fox: Байден перехватил преимущество в колеблющемся штате Невада

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден лидирует на президентских выборах в американском штате Невада, который считается колеблющимся. Такие предварительные данные приводит в среду телеканал Fox News.

К настоящему моменту обработаны примерно 51% бюллетеней: у Байдена пока 51,5% голосов, у республиканца Дональда Трампа - 46,5%. Подсчет голосов продолжается.

Ранее телеканал сообщал, что после подсчета 2% голосов республиканец Дональд Трамп лидировал в Неваде. Согласно этой информации, у Трампа было 70,6% голосов, тогда как у демократа Байдена лишь 26,7%.

В Неваде на кону стоят шесть из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. На последних трех президентских выборах жители Невады голосовали за демократов. Кандидат на высший государственный пост от республиканцев в последний раз побеждал там в 2004 году. При этом на выборах 2016 года отставание Трампа от его соперницы Хиллари Клинтон в этом штате составило около 2% голосов.