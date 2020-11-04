Доверенное лицо Трампа Линдси Грэм сохранил свое место в Сенате

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Линдси Грэм победил на перевыборах в штате Южная Каролина своего соперника от Демократической партии Джейми Харрисона, сохранив место в верхней палате американского законодательного органа. Такие прогнозы приводят во вторник телеканал Fox News и информационное агентство Associated Press.

Грэм является одним из доверенных лиц президента США Дональда Трампа. Будучи вначале его критиком, он позднее стал одним из самых надежных союзников нынешнего главы Белого дома.

В качестве председателя юридического комитета Сената он инициировал слушания, посвященные тому, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР относительно приписываемых избирательному штабу Трампа связей с Россией. Грэм объявил об их проведении в середине мая, отметив, что слушания будут касаться также вопросов о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна и о получении ФБР санкции на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Кроме того, будет затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования позднее опровергнутого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование "охотой на ведьм" и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Выборы в Сенат

Из 100 мест в Сенате республиканцы в текущем созыве контролируют 53, а демократы совместно с двумя независимыми кандидатами - 47. На нынешних выборах граждане США должны переизбрать 35 членов Сената. Чтобы добиться большинства в Сенате, демократам необходимо получить как минимум три дополнительных места. Этого будет достаточно, если они также выиграют и президентские выборы, поскольку право голоса в Сенате получит вице-президент - демократ. Если же в Белом доме останутся республиканцы, для контроля над Сенатом демократам потребуется четыре новых места.

Согласно прогнозам телеканала Fox News, демократы в настоящий момент получают одно дополнительное место в Сенате, обеспечив себе победу в 10 из 35 штатов, где проводятся перевыборы. Республиканцы в свою очередь смогли получить перевес в 16 штатах. Подсчет голосов пока не закончен, и еще в 9 штатах результаты остаются неопределенными.