В Баку сообщили об обстреле ВС Армении сел в Тертерском и Агджабединском районах

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило среду об обстреле армянскими вооруженными силами сел в Тертерском, Агджабединском районах страны.

"4 ноября с 08:05 (07:05 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении периодически подвергают артиллерийскому обстрелу села Хусенли и Газьян Тертерского района, а также села Гаджилар, Гараханлы и Боят Агджабединского района", - отметило оборонное ведомство Азербайджана в официальном канале в Telegram.

Кроме того, армянская сторона с 10:00 (09:00 мск) подвергла интенсивному артиллерийскому обстрелу села Агдамского района, добавили в ведомстве. "Подразделения азербайджанской армии принимают адекватные ответные меры", - подчеркнули в Минобороны.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.