Байден заявил, что уверен в победе

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден уверен, что одержит победу на выборах главы государства, но потребуется время на подсчет бюллетеней, в том числе поданных досрочно и по почте. Об этом он заявил в среду во время выступления в штате Делавэр.

"Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах, но нужно подождать", - сказал Байден. "Мы знали об этом, поскольку было беспрецедентное досрочное голосование и голосование по почте, это потребует времени. Нам нужно быть терпеливыми, пока не завершится трудная работа по подсчету голосов", - добавил он.

"Все это не закончится, пока не будет учтен каждый голос, не будет подсчитан каждый бюллетень", - подчеркнул демократ. "Но мы довольны тем, как у нас идут дела", - подытожил он.

В своем Twitter политик также выразил уверенность в своей победе. "Мы довольны нынешней ситуацией, - написал он. - Мы считаем, что находимся на пути к тому, чтобы одержать победу на выборах".

Победа в штатах

Кандидат от демократов полагает, что может одержать победу на выборах в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

"Одна из телекомпаний заявила, что мы уже выиграли в Аризоне. Мы испытываем уверенность относительно Аризоны", - сказал политик. "У нас все еще есть шансы в Джорджии. Хотя мы и ожидали не этого", - добавил он.

"Мы очень довольны по поводу Висконсина и Мичигана. Кстати, на подсчет голосов потребуется время. Мы выиграем в Пенсильвании", - добавил Байден. "Я испытываю оптимизм по поводу итогов", - сказал он.

Телеканал Fox News прогнозировал победу Байдена в Аризоне. В остальных упомянутых штатах исход гонки пока не определен.

Подсчет голосов

Байден считает, что подсчет голосов на выборах в стране может затянуться как минимум до утра среды.

"Мы сможем узнать результаты не раньше утра. Но на это может понадобиться и больше времени, как я неоднократно предупреждал", - добавил демократ.

"Не мне и не президенту Дональду Трампу определять, кто победил на нынешних выборах. Американскому народу надлежит это решать", - подчеркнул Байден, добавив, что испытывает оптимизм по поводу исхода голосования в стране. Он выразил благодарность всем своим сторонникам и призвал их не терять веры в благополучный результат выборов.

Байден, согласно промежуточным итогам голосования в стране во вторник, получил уже 237 голосов выборщиков, Трамп - 213. Такие оценки привел телеканал Fox News.