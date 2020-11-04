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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Трамп после выступления Байдена выразил уверенность в своей победе на выборах

Американский лидер заявил, что сделает заявление позднее ночью по времени Восточного побережья США

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в своей победе на выборах главы государства, пообещав сделать заявление позднее ночью.

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"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер у себя в Twitter. Этот пост он опубликовал сразу после выступления его соперника демократа Джозефа Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования.

Кроме того, Трамп обвинил демократов в попытке "украсть выборы". "Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков", - подчеркнул нынешний глава Белого дома.

' ТАСС/Ruptly/Joe Biden Election Campaign'

В свою очередь администрация социальной сети Twitter пометила эту публикацию президента как содержащую "спорный контент". "Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано вместо текста сообщения.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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