Трамп после выступления Байдена выразил уверенность в своей победе на выборах

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в своей победе на выборах главы государства, пообещав сделать заявление позднее ночью.

"Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер у себя в Twitter. Этот пост он опубликовал сразу после выступления его соперника демократа Джозефа Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования.

Кроме того, Трамп обвинил демократов в попытке "украсть выборы". "Мы никогда не позволим им сделать это. Голоса не могут быть поданы после закрытия участков", - подчеркнул нынешний глава Белого дома.