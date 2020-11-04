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AP: республиканцы вернули себе губернаторский пост в штате Монтана

Грег Джанфорте выиграл губернаторские выборы у кандидата от демократов Майка Куни

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Представитель Республиканской партии США Грег Джанфорте выиграл губернаторские выборы в американском штате Монтана у кандидата от демократов Майка Куни. Такой прогноз приводит во вторник агентство Associated Press.

Таким образом, 59-летний политик займет губернаторское кресло 54-летнего демократа Стива Буллока, который в этом году баллотируется в Сенат Конгресса США.

На всеобщих выборах в США 3 ноября выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 11 губернаторов штатов, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.

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