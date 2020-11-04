Республиканцы выиграли в восьми из 11 штатов, где проходили выборы губернатора

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Представители Республиканской партии США выиграли выборы в восьми из 11 штатов, где во вторник проводились губернаторские выборы. С такими прогнозами выступили агентство Associated Press и телекомпания NBC.

На свои посты переизбрались Крис Сунуну (Нью-Гэмпшир), Фил Скотт (Вермонт), Джим Джастис (Западная Вирджиния), Эрик Холкомб (Индиана), Дуг Бёргам (Северная Дакота) и Майк Парсон (Миссури).

Республиканец Спенсер Кокс выиграл губернаторские выборы в американском штате Юта. На посту губернатора он сменит также республиканца Гэри Херберта, который управлял Ютой с 2009 года, но в 2019 году сообщил, что не будет больше переизбираться на эту должность. Республиканец из Монтаны Грег Джанфорте сменит в губернаторском кресле демократа Стива Буллока, который в этом году баллотируется в Сенат Конгресса США.

От Демократической партии переизбраться на новый срок удалось губернатору штата Делавэр Джону Карни, губернатору Северной Каролины Рою Куперу и губернатору штата Вашингтон Джею Инсли.

На всеобщих выборах в США во вторник выбирают президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 11 губернаторов штатов и главы двух территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату в президенты нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия. Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января 2021 года.