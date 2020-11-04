Twitter пометил запись Трампа о результатах выборов как содержащую "спорный контент"

ТАСС, 4 ноября. Публикация президента США Дональда Трампа о результатах выборов главы государства была помечена соцсетью как содержащая "спорный контент".

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано вместо текста сообщения.

При этом пользователи могут просмотреть исходный текст сделанной в среду публикации Трампа, нажав на слово "посмотреть".

Трамп в среду на своей странице в Twitter выразил уверенность в том, что он одержит победу на выборах главы государства, пообещав сделать заявление позднее ночью. "Я сделаю заявление сегодня ночью. Большая победа!" - написал американский лидер. Этот пост он опубликовал сразу после выступления его соперника демократа Джозефа Байдена, который также выразил уверенность в своей победе по итогам голосования. Кроме того, Трамп обвинил демократов в попытке "украсть выборы".