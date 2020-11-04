В США завершилось голосование на всеобщих выборах

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Голосование на всеобщих выборах в США завершилось. Последним во вторник в 20:00 по местному времени (09:00 мск среды) закрылся избирательный участок в поселке Адъяк на Алеутских островах, в самом западном населенном пункте США с населением около 300 человек.

По предварительным подсчетам телекомпании СNN, Байден получил пока 215 голосов выборщиков, а Трамп - 165.

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден, по предварительным подсчетам информационного агентства Associated Press, по данным на 00:45 по времени восточного побережья США (08:45 мск) получил в общей сложности 61 957 940 голосов (49,8%), а его соперник республиканец Дональд Трамп - 60 461 523 голоса (48,6%).

Кандидат от Либертарианской партии Джо Джоргенсен получила 1 401 791 голос (1,1%), кандидат от партии "зеленых" Хоуи Хокинс - 280 758 голосов (0,2%), а другие кандидаты - в общей сложности 312 663 голоса (0,3%).

На всеобщих выборах в США во вторник выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США, в коллегию также входят три члена от федерального округа Колумбия.