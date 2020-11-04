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Выборы президента США - 2020
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CBS: Трамп лидирует в "республиканском" штате Аляска

В штате обработаны примерно 23% бюллетеней: у Трампа пока 58,1% голосов, у демократа Джозефа Байдена - 38,3%

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп лидирует на президентских выборах в американском штате Аляска, который традиционно считается "республиканским". Такие прогнозы приводят в ночь на среду телеканалы Fox News и CBS.

В штате к настоящему моменту обработаны примерно 23% бюллетеней: у Трампа пока 58,1% голосов, у демократа Джозефа Байдена - 38,3%. Подсчет голосов продолжается.

Аляска дает голоса трех из 270 необходимых для победы голосов выборщиков. Жители этого американского региона, получившего статус штата в 1959 году, традиционно голосуют на президентских выборах за республиканцев, кандидат на высший государственный пост от демократов побеждал там лишь однажды, в 1964 году. При этом на выборах 2016 года Трамп обошел свою соперницу Хиллари Клинтон в этом штате почти на 15% голосов.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
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Эти данные отражают подсчет более 50% голосов
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