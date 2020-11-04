Ереван сообщил, что азербайджанские ВС подвергли артобстрелу Шуши

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы из тяжелых орудий обстреляли город Шуши в Нагорном Карабахе, в результате чего есть пострадавшие и множество разрушений. Об этом в среду сообщает Единый армянский информцентр при кабмине Армении со ссылкой на заявление Госслужбы чрезвычайных ситуаций непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

"Азербайджанские ВС из тяжелых орудий обстреляли Шуши. Среди мирных жителей есть пострадавшие, а в городе - множество разрушений", - отмечается в сообщении.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.