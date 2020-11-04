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Выборы президента США - 2020

Интрига сохраняется. Победитель президентских выборов в США пока не определился

Пока данные СМИ о количестве голосов членов коллегии выборщиков говорят о лидерстве Байдена

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Наступление на восточном побережье США полуночи не принесло новости о том, удалось ли республиканцу Дональду Трампу добиться переизбрания на пост главы государства, или ему придется вскоре освобождать Белый дом для демократа Джозефа Байдена.

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Как и предупреждали в преддверии состоявшихся во вторник всеобщих выборов в США эксперты, подсчет голосов в президентской гонке затягивается. Тем не менее это не помешало обоим претендентам на президентское кресло уже публично выразить уверенность в своей неминуемой победе.

Если опираться на ключевой фактор - количество набранных обоими кандидатами голосов членов коллегии выборщиков, то впереди пока Байден. Он получил к настоящему времени, по свидетельству информационного агентства Associated Press (AP), 223 таких голоса. Дело в том, что в США голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Выборщики же определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. В копилке Трампа сейчас, как передает AP, 174 голоса выборщиков. У других СМИ эти показатели выглядят немного иначе, но на лидерство Байдена указывают все подсчеты.

Поле битвы

В соответствии с прогнозами абсолютного большинства политологов, ожесточенная борьба между Байденом и Трампом развернулась в колеблющихся штатах. Исход этой схватки и определит, кто станет очередным руководителем администрации США.

Первая тактическая победу на этом направлении удара осталась за Байденом: ему отошел Нью-Гэмпшир, который республиканцы грозили отнять у демократов. Однако этот штат дал Байдену лишь 4 голоса выборщиков. Трамп, судя по имеющимся данным, затем взял крупный реванш, записав, согласно выводам телекомпании Fox, в свой актив такие ключевые штаты, считавшиеся неопределившимися, как Флорида и Огайо.

И Трамп, и Байден в последние недели уделяли ключевое внимание агитации во Флориде, они неоднократно проводили в штате предвыборные митинги. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате. На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп, боровшийся против демократа Хиллари Клинтон. В 2008 и 2012 годах жители штата поддержали на президентских выборах кандидата от демократов Барака Обаму.

На выборах 2000 года, когда за пост президента США боролись республиканец Джордж Буш - младший и демократ Альберт Гор, голосование во Флориде спровоцировало острый политический кризис. Тогда возникла путаница с обработкой бюллетеней и пришлось проводить продолжительный пересчет голосов. Этот процесс сопровождался резонансным разбирательством, которое дошло до Верховного суда США, итоги выборов были утверждены на несколько недель позже, чем предполагалось. В конечном счете победу на выборах тогда одержал Буш-младший. Многие эксперты полагали, что похожая ситуация может возникнуть и в этот раз.

Победа в Огайо же означает переход в актив участника президентской гонки 18 голосов выборщиков. Кроме того, она имеет особое значение, поскольку ни одному кандидату в президенты из числа республиканцев в истории страны не удавалось одержать победу на выборах, если он не брал верх в этом штате. На президентских выборах 2016 года Трамп победил в Огайо со значительным перевесом.

Между тем битва за ряд других основных колеблющихся штатов продолжается. Главным призом среди них является Пенсильвания (20 голосов выборщиков).

Ожидавшиеся победы

Ожидавшиеся победы Байден и Трамп одержали в тех крупных штатах, которые считаются вотчинами демократов и республиканцев. В копилку демократа ушли Калифорния, дающая больше всего голосов выборщиков (55), и Нью-Йорк (29), а за республиканцем остался Техас (38).

В целом ряде штатов, имеющих совсем малочисленное представительство в коллегии выборщиков, исход голосования был фактически предрешен, и в реальности выглядел именно так, как и предсказывалось. В их числе - республиканские Монтана (3 голоса) и демократический Мэн (4).

Выборы в Конгресс США

Параллельно с президентскими состоялись выборы в Конгресс США. Однако нет ясности и с ними, еще не известно, удалось ли какой-то из двух американских системообразующих партий разгромить политических оппонентов, чтобы полностью взять под свой контроль законодательную ветвь власти. Демократы в преддверии голосования имели большинство в Палате представителей Конгресса, в которой переизбирались все 435 членов, а республиканцы - контролировали Сенат, где гонка шла за 35 мест.

По мнению аналитиков, нижняя палата Конгресса останется по итогам нынешнего голосования под контролем демократов. А для перехода под их контроль Сената демократам нужно получить только три дополнительных мандата.

Что дальше?

Приведет ли обработка огромного числа бюллетеней, направленных по почте, к значительным задержкам при определении окончательных результатов голосования, не ясно. Окончательные сроки, к которым должны быть учтены такие бюллетени, в разных уголках страны разные. Штат Вашингтон, к примеру, позволяет считать определенные такие бюллетени по 23 ноября включительно. Даты сертификации (утверждения) итогов в каждом штате тоже разные, больше всех остальных времени себе на это отводит Калифорния - до 11 декабря.

Впрочем, до 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. А 14 декабря проголосуют члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, после чего 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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CNN: Трамп обошел Байдена в "республиканском" штате Монтана
Эти данные отражают подсчет более 50% голосов
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