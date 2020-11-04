Интрига сохраняется. Победитель президентских выборов в США пока не определился

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Наступление на восточном побережье США полуночи не принесло новости о том, удалось ли республиканцу Дональду Трампу добиться переизбрания на пост главы государства, или ему придется вскоре освобождать Белый дом для демократа Джозефа Байдена.

Как и предупреждали в преддверии состоявшихся во вторник всеобщих выборов в США эксперты, подсчет голосов в президентской гонке затягивается. Тем не менее это не помешало обоим претендентам на президентское кресло уже публично выразить уверенность в своей неминуемой победе.

Если опираться на ключевой фактор - количество набранных обоими кандидатами голосов членов коллегии выборщиков, то впереди пока Байден. Он получил к настоящему времени, по свидетельству информационного агентства Associated Press (AP), 223 таких голоса. Дело в том, что в США голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Выборщики же определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. В копилке Трампа сейчас, как передает AP, 174 голоса выборщиков. У других СМИ эти показатели выглядят немного иначе, но на лидерство Байдена указывают все подсчеты.

Поле битвы

В соответствии с прогнозами абсолютного большинства политологов, ожесточенная борьба между Байденом и Трампом развернулась в колеблющихся штатах. Исход этой схватки и определит, кто станет очередным руководителем администрации США.

Первая тактическая победу на этом направлении удара осталась за Байденом: ему отошел Нью-Гэмпшир, который республиканцы грозили отнять у демократов. Однако этот штат дал Байдену лишь 4 голоса выборщиков. Трамп, судя по имеющимся данным, затем взял крупный реванш, записав, согласно выводам телекомпании Fox, в свой актив такие ключевые штаты, считавшиеся неопределившимися, как Флорида и Огайо.

И Трамп, и Байден в последние недели уделяли ключевое внимание агитации во Флориде, они неоднократно проводили в штате предвыборные митинги. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Это больше, чем в любом другом колеблющемся штате. На президентских выборах 2016 года во Флориде победил Трамп, боровшийся против демократа Хиллари Клинтон. В 2008 и 2012 годах жители штата поддержали на президентских выборах кандидата от демократов Барака Обаму.

На выборах 2000 года, когда за пост президента США боролись республиканец Джордж Буш - младший и демократ Альберт Гор, голосование во Флориде спровоцировало острый политический кризис. Тогда возникла путаница с обработкой бюллетеней и пришлось проводить продолжительный пересчет голосов. Этот процесс сопровождался резонансным разбирательством, которое дошло до Верховного суда США, итоги выборов были утверждены на несколько недель позже, чем предполагалось. В конечном счете победу на выборах тогда одержал Буш-младший. Многие эксперты полагали, что похожая ситуация может возникнуть и в этот раз.

Победа в Огайо же означает переход в актив участника президентской гонки 18 голосов выборщиков. Кроме того, она имеет особое значение, поскольку ни одному кандидату в президенты из числа республиканцев в истории страны не удавалось одержать победу на выборах, если он не брал верх в этом штате. На президентских выборах 2016 года Трамп победил в Огайо со значительным перевесом.

Между тем битва за ряд других основных колеблющихся штатов продолжается. Главным призом среди них является Пенсильвания (20 голосов выборщиков).

Ожидавшиеся победы

Ожидавшиеся победы Байден и Трамп одержали в тех крупных штатах, которые считаются вотчинами демократов и республиканцев. В копилку демократа ушли Калифорния, дающая больше всего голосов выборщиков (55), и Нью-Йорк (29), а за республиканцем остался Техас (38).

В целом ряде штатов, имеющих совсем малочисленное представительство в коллегии выборщиков, исход голосования был фактически предрешен, и в реальности выглядел именно так, как и предсказывалось. В их числе - республиканские Монтана (3 голоса) и демократический Мэн (4).

Выборы в Конгресс США

Параллельно с президентскими состоялись выборы в Конгресс США. Однако нет ясности и с ними, еще не известно, удалось ли какой-то из двух американских системообразующих партий разгромить политических оппонентов, чтобы полностью взять под свой контроль законодательную ветвь власти. Демократы в преддверии голосования имели большинство в Палате представителей Конгресса, в которой переизбирались все 435 членов, а республиканцы - контролировали Сенат, где гонка шла за 35 мест.

По мнению аналитиков, нижняя палата Конгресса останется по итогам нынешнего голосования под контролем демократов. А для перехода под их контроль Сената демократам нужно получить только три дополнительных мандата.

Что дальше?

Приведет ли обработка огромного числа бюллетеней, направленных по почте, к значительным задержкам при определении окончательных результатов голосования, не ясно. Окончательные сроки, к которым должны быть учтены такие бюллетени, в разных уголках страны разные. Штат Вашингтон, к примеру, позволяет считать определенные такие бюллетени по 23 ноября включительно. Даты сертификации (утверждения) итогов в каждом штате тоже разные, больше всех остальных времени себе на это отводит Калифорния - до 11 декабря.

Впрочем, до 12 декабря должны быть утверждены результаты голосования по каждому штату. А 14 декабря проголосуют члены коллегии выборщиков. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, после чего 20 января состоится церемония инаугурации избранного президента.