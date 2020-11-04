AP: Байден получил по крайней мере одного выборщика из четырех от штата Мэн

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден получил по крайней мере один из четырех голосов выборщиков от штата Мэн. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на предварительные результаты подсчета голосов.

Особенность голосования в штате Мэн в том, что, согласно введенному в 1972 году правилу, два из четырех голосов выборщиков от этого штата присуждаются тому кандидату, который набрал в штате наибольшее число голосов, а по одному голосу - за победу в каждом из двух округов по выборам в Палату представителей Конгресса США. Помимо штата Мэн такая система распределения голосов выборщиков существует лишь в штате Небраска. Вопрос о том, кому из кандидатов на пост президента достанутся еще три голоса выборщиков от штата Мэн пока не решен.

С 1992 по 2012 год в этом штате неизменно побеждали демократы, и лишь на выборах 2016 года Трампу удалось одержать верх в одном из двух избирательных округов этого штата.