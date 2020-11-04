Спикером парламента Киргизии избран Талант Мамытов

БИШКЕК, 4 ноября. /ТАСС/. Депутаты парламента Киргизии избрали в среду новым спикером законодательного органа представителя фракции "Республика - Ата-Журт" Таланта Мамытова. Об этом сообщает из зала заседаний корреспондент ТАСС.

Мамытов был единственным кандидатом на данную должность. Прежний спикер Канат Исаев 4 ноября сложил с себя полномочия в связи с тем, что собирается баллотироваться на предстоящих 10 января 2021 года досрочных президентских выборах.

По словам Исаева, такое решение было принято членами политической партии "Кыргызстан", лидером которой он является. Досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года. На данный момент уже несколько политиков объявили о планах выставить свои кандидатуры, включая Исаева и лидера партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Адахана Мадумарова.

Пост главы государства освободился 15 октября после того, как президент Сооронбай Жээнбеков на фоне происходящих в стране массовых протестов добровольно ушел в отставку.

В случае решения и.о. президента, премьер-министра Садыра Жапарова выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента он обязан будет сложить с себя все полномочия. В таком случае и.о. главы государства автоматически станет спикер Мамытов.