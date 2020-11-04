Трамп считает, что победил на выборах президента США, а Байден мошенничает

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что добился переизбрания в результате нынешних американских выборов, а его соперник Джозеф Байден мошенничает, чтобы не признавать поражения.

"Это конфуз для нашей страны. Мы готовились победить на этих выборах. Откровенно говоря, мы действительно победили на этих выборах", - заявил республиканец Трамп, выступая в среду рано утром в Белом доме. Его обращение транслировалось в прямом эфире всеми американскими новостными телеканалами.

"Таким образом, наша (республиканцев - прим. ТАСС) цель теперь - гарантировать целостность [итогов выборов] на благо этой страны. Это очень значительный момент. Налицо крупное мошенничество в отношении нашей страны", - убежден Трамп.

Глава американской администрации выразил мнение, что подсчет голосов на выборах был фактически искусственно остановлен, чтобы не допустить признания его победы. "Внезапно все просто остановилось", - полагает Трамп.

По словам Трампа, Джозеф Байден понял, что не может победить на президентских выборах США, и решил действовать методом судебной тяжбы. "Они (Байден и его команда - прим. ТАСС) поняли, что не могут одержать победу. Поэтому они сказали: "Давайте пойдем в суд", - отметил глава государства и добавил, что он прогнозировал ранее такой исход выборов.

"Прогнозировал ли я это? Говорил ли я это? Я говорил об этом с того дня, когда узнал, что они собираются рассылать десятки миллионов [избирательных] бюллетеней [по почте]. Я говорил именно это: "Либо они собираются победить, либо они не выиграют и поведут нас в суд", - добавил президент.

По версии главы вашингтонской администрации, после, как он считает, его победы в большинстве из оставшихся колеблющихся штатов "комментаторы задаются вопросом: Что же произошло?"

Действующий президент выразил уверенность в том, что побеждает в колеблющихся штатах Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. "Очевидно, что мы выиграли в Джорджии. <...> Также очевидно, что мы выиграли в Северной Каролине. <...> Особенно важно, что мы выигрываем в Пенсильвании. <...> Мы выигрываем в Мичигане. <...> И мы выигрываем в Висконсине. Они [даже] не нужны нам все [для победы]", - сказал американский лидер. В указанных штатах победитель еще не определился. Согласно оценкам телекомпании Fox News, Трамп в них лидирует. Итоги также не подведены в Неваде. Там, по данным Fox News, лидирует демократ Джозеф Байден.

Трамп во время своего выступления также не исключил, что в итоге его объявят победителем в Аризоне. "Кто-то объявил, что это победа для нас. Возможно, так будет, это возможно", - заявил республиканец. Согласно прогнозу, представленному несколько часов назад Fox News, победу в Аризоне одержал демократ Джозеф Байден. В свою очередь телекомпания CNN, газета The Washington Post, а также некоторые другие СМИ о победе Байдена в этом штате объявлять не спешат, говоря пока только о его лидерстве там.

Глава Белого дома также отдельно выделил свою победу в штатах Флорида, Огайо и Техас. "Мы выиграли штаты, в которых не ожидали выиграть. Флорида <...> - мы выиграли ее с большим отрывом. Мы выиграли великий штат Огайо. Мы выиграли Техас", - сказал президент США.

Трамп также заявил, что был готов объявить о своей победе на президентских выборах, но этому помешало замедление подсчета голосов. "Мы готовились к крупному празднованию, мы выигрывали везде, и вдруг это было отложено", - сказал он.

"Результаты сегодня были феноменальные, и мы <...> буквально были полностью готовы выйти на улицу и праздновать такое замечательное и хорошее [развитие событий]. Это такое голосование, такой успех. Граждане этой страны выходили в рекордных количествах, чтобы поддержать наше прекрасное движение, это рекорд, ничего подобного раньше не было", - убежден американский лидер.

В ожидании результатов

Подсчет голосов в президентской гонке затягивается. Тем не менее это не помешало обоим претендентам на президентское кресло уже публично выразить уверенность в своей неминуемой победе. Если опираться на ключевой фактор - количество набранных обоими кандидатами голосов членов коллегии выборщиков, то впереди пока Байден. Он получил к настоящему времени, по свидетельству информационного агентства Associated Press, 236 таких голоса.

Дело в том, что в США голосуют не за самого президента, а за коллегию выборщиков. Выборщики же определяются в каждом штате единым списком по мажоритарной системе относительного большинства. В копилке Трампа сейчас, как передает агентство AP, 213 голосов выборщиков. У других СМИ эти показатели выглядят немного иначе, но на лидерство Байдена указывают все подсчеты.

Между тем пока не подведены итоги в ряде крупных штатов, в том числе Джорджии (16 выборщиков), Мичигане (16 выборщиков), Пенсильвании (20 выборщиков) и Северной Каролине (15 выборщиков). В каждом из них в настоящий момент лидирует Трамп, указывают оценки телеканалов CNN и Fox News.