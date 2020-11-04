Алиев заявил, что армянам Нагорного Карабаха будет гарантирована достойная жизнь

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Всем армянам в Нагорном Карабахе будут гарантированы их права на мир и достойную жизнь. Об этом заявил в опубликованном в среду в итальянской газете La Repubblica интервью президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Обещаю всем армянам, которые живут в Нагорном Карабахе, что они смогут продолжать жить там в мире и достоинстве. Их экономические условия улучшатся, и жить они статут лучше", - сказал Алиев.

При этом он указал, что до 1980-х годов в оспариваемом Арменией и Азербайджаном регионе четверть населения была азербайджанской. "Потом была проведена этническая чистка по отношению к азербайджанцам, и никто тогда из великих держав рта не открыл, а Армения не подверглась никаким санкциям", - указал азербайджанский лидер.

Алиев также назвал "обманом" сообщения о том, что армяне якобы подвергнутся геноциду в Нагорном Карабахе. "Разговоры о новом геноциде - низкопробная пропаганда. Тысячи армян счастливо проживают в Азербайджане, но никто из азербайджанцев не живет ни в Армении, ни в Нагорном Карабахе. Азербайджан - многонациональная и многоконфессиональная страна, где мирно сосуществуют шииты, сунниты, католики, православные и иудеи", - добавил президент.

Роль Турции

Алиев категорически опроверг утверждения о том, что Азербайджан получает военную поддержку от Турции. "Хочу подчеркнуть, что поддержка [президента Турции Тайипа Эрдогана] исключительно моральная и политическая", - отметил глава республики. Он указал, что нет никаких доказательств присутствия в составе ВС Азербайджана исламских боевиков, принимающих участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе.

"Нам не нужны никакие наемники, потому что у нас есть 100-тысячная хорошо оснащенная армия", - отметил президент. В свою очередь он обвинил Армению в том, что на ее стороне в военных действиях в Карабахе воюют курды.

Алиев подтвердил, что Азербайджан готов на решение нагорнокарабахского вопроса при помощи оружия. "Мы всегда проявляли готовность к переговорам, но мы готовы решить вопрос и с оружием в руках, что мы сейчас и делаем. Не нужно никакого разрешения, чтобы освободить наши оккупированные территории", - подчеркнул президент.