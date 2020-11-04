Fox: на выборах в Сенат США с небольшим перевесом лидируют республиканцы

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканцы и демократы идут практически вровень на выборах в Сенат Конгресса США, однако члены Республиканской партии пока получают небольшой перевес. Такой прогноз приводит в среду телеканал Fox News .

Согласно этим данным, республиканцы обеспечивают себе контроль над 17 местами из 35, которые оспариваются в ходе этих перевыборов. Демократы, в свою очередь, лидируют в 11 штатах. В целом при текущем раскладе в Сенате нового созыва республиканцы смогут контролировать 47 мест из 100, тогда как демократы - 46. Судьба еще семи в настоящий момент остается неизвестной.

В текущем созыве из 100 мест в Сенате республиканцы контролируют 53, а демократы совместно с двумя независимыми кандидатами - 47. На нынешних выборах граждане США должны переизбрать 35 членов Сената. Голосование проходит в 34 штатах: в 33 из них это очередные выборы, в штате Аризона из-за смерти сенатора-республиканца Джона Маккейна проводится внеочередное голосование, а в штате Джорджия выбирают сразу двух сенаторов после того, как республиканец Джон Исаксон объявил о сложении с себя соответствующих полномочий из-за прогрессирующей болезни.

Чтобы добиться большинства в Сенате, демократам необходимо получить как минимум три дополнительных места. Этого будет достаточно, если они также выиграют и президентские выборы, поскольку право голоса в Сенате получит вице-президент от демократов. Если же в Белом доме останутся республиканцы, для контроля над Сенатом демократам потребуется четыре новых места.