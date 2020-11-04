Трамп заявил, что обратится в Верховный суд США в связи с ситуацией на выборах

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах.

"Мы хотим, чтобы закон применялся в надлежащем виде. Мы обратимся к Верховному суду", - сказал он, выступая в ночь на среду в Белом доме.

"Мы хотим, чтобы все голосование остановилось. Мы не хотим, чтобы они (демократы - прим. ТАСС) вдруг обнаружили еще какие-нибудь бюллетени к 04:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) и прибавили их к списку [проголосовавших]", - добавил Трамп, говоря о возможности в ряде штатов доставить некоторые отправленные по почте бюллетени в избирательные комиссии после закрытия участков.

"Это очень печальный момент для меня. Мы победим это. <...> Мы уже победили", - заявил Трамп.