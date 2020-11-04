В Гродно задержали мужчину по подозрению в поджоге пункта охраны правопорядка

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Гродно после поджога двери пункта охраны правопорядка, подозреваемый задержан. Об этом сообщил в среду Следственный комитет (СК) Белоруссии в своем Telegram-канале.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что преступление совершил 41-летний местный житель. В настоящее время он задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.339 ("Особо злостное хулиганство") Уголовного кодекса Белоруссии", - отмечается в сообщении СК.

По данным следствия, 3 ноября в Гродно мужчина подошел к двери пункта охраны правопорядка и с использованием легковоспламеняющейся жидкости совершил поджог. Возгорание оперативно потушили, пострадавших нет. Как проинформировали в СК, следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели. Также осмотрены записи камеры видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент поджога. По изъятым объектам назначено проведение экспертиз.

"Окончательная квалификация действиям задержанного будет дана по результатам расследования", - заявили в СК. В соответствии с белорусским законодательством, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В Белоруссии за последнее время уже отмечались случаи поджога зданий правоохранительных органов. По результатам расследования такого факта в Мозыре было возбуждено дело по статье "Акт терроризма".